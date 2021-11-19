Сильный холод идет в Кузбасс

В регион заглянет холодный фронт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кузбассовцев в ближайшие дни ожидает морозная погода. . О сильном понижении температуры воздуха в регионе дал прогноз научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В отдельных регионах Сибири похолодает даже до – 30 и ниже. Правда, по большей части, это соседние с Кемеровской областью регионы, но и кузбассовцам померзнуть тоже придется.

Как пояснили синоптики Кемеровского гидрометцентра, в Кузбасс заглянет холодный фронт, который принесет собой снежные осадки, метели, гололедицу на дорогах, шквалистый ветер. Так, в пятницу, 19 ноября столбики термометров днем покажут -9…-14 градусов, местами до -19 градусов. Северо-западный ветер будет менять направление на западное, а его порывы будут достигать 15 метров в секунду. Пройдет небольшой, кое-где умеренный снег, местами метели, на дорогах ожидается гололедица, снежный накат.

В субботу, 20 ноября, ночью -17…-22 градусов, местами до -27 градусов, а днем потеплеет до -6...-11, местами до -16 градусов. Ветер будет менять направление с западного на юго-восточное. Порывистый ветер сохранится, причем днем их сила увеличится с 15 до 18 метров в секунду.. Ночью местами, а днем по всей территории Кузбасса пройдет небольшой и умеренный снег.

В воскресенье, 21 ноября, чуть потеплеет, в ночное время -10…-15 градусов, местами до -20 градусов, днем столбики термометров покажут -2…-7 градусов. Ветер будут дуть попеременно в западном и юго-восточном направлениях. Скорость составит 4-9 метров в секунду, возможны порывы до 16 метров в секунду. Местами обещают небольшой снег.

В понедельник, 22 ноября в ночное время -5…-10 градусов, а днем -2…-7 градусов. А вот порывы ветра усилятся до 15-20 метров в секунду. Пройдет небольшой, в некоторых территориях умеренный снег, местами метели.

Сотрудники МЧС советуют жителям при ухудшении погодных условий не пережидать непогоду у деревьев и опор линий электропередач. Быть осторожней на дорогах. По возможности, парковать автомобили в гаражах или на закрытых стоянках.