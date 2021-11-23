ВТБ в Кузбассе на 30% увеличил выдачу кредитов населению

Фото: пресс-служба Банк ВТБ.

Портфель кредитов населению за этот период вырос на 14% до 69 млрд рублей.

Среди розничных продуктов по популярности лидируют кредиты наличными, их жители Кузбасса с начала года оформили на сумму 20,6 млрд рублей (+42%), выдачи ипотеки составили 8,3 млрд рублей (+5%).

Увеличилась доля кредитов, оформленных онлайн. На 1 октября 38% кредитов от общего объема выдач предоставлено дистанционно. Это на 14% больше, чем в начале года. Развитие цифровых сервисов, расширение возможностей мобильного приложения, а также высокая скорость проведения операций в режиме онлайн способствовали увеличению спроса на онлайн-продукты банка ВТБ.

В структуре выдач ипотеки, ведущие позиции занимает программа рефинансирования. За 9 месяцев более 1080 семей снизили свою платежную нагрузку. Общая сумма кредитов по программе рефинансирования составила 1,7 млрд рублей. Еще 780 семей оформили в ВТБ льготные кредиты на сумму около 1,9 млрд рублей на покупку жилья в регионе в рамках программ «Ипотека с господдержкой 2020» и «Семейная ипотека».

Портфель привлеченных средств населения увеличился на 7%, до 79,3 млрд рублей. В том числе, объем инвестиционных продуктов в его составе вырос более чем на треть - до 28,5 млрд рублей. Особую роль здесь сыграл фокус банка на совершенствование мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции: более 25% операций по управлению ценными бумагами кузбассовцы совершают онлайн.

- Тренд этого года - стремительное развитие онлайн-сервисов. Конкуренция за потребителя происходит уже в дистанционных форматах, потребителям сегодня важна не только цена услуги, но и качество сервиса. Кроме того, сами клиенты более взвешенно подходят к выбору банковских продуктов, используют больше инструментов управления личными финансами, в том числе более широко используют инвестиции в качестве способа сбережений. Мы со своей стороны предлагаем удобные инструменты для воплощения планов наших клиентов и предлагаем весь спектр решений личных финансовых задач, - отметила управляющий ВТБ в Кузбассе Анжелика Рогожкина.

Партнерский материал.

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