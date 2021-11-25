Горняки пострадали при задымлении на шахте в Кузбассе

Архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 25 ноября, на шахте "Листвяжная" в Белове произошло задымление. Об этом с утра сообщили местные жители, в экстренных службах региона подтвердили информацию.

По предварительным данным, пострадали 10 человек.

В региональном Центре медицины катастроф сообщили, что два человека госпитализированы в тяжелом состоянии. Общее количество пострадавших пока уточняется. На месте работают медики скорой помощи.

На момент задымления под землей находились 287 человек. На место выехали несколько отделений горноспасателей. Сейчас идет эвакуация горняков.

Прокуратура Кузбасса начала проверку по факту задымления.

- Организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, ее проведение поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли, - сообщили в ведомстве.

На место происшествия выехал заместитель прокурора Кемеровской области Анатолий Закусилов, прокурор Белово Александр Царев и исполняющий обязанности Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Илья Подаруев.