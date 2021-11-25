Первый в России проект социальной рекультивации отработанного карьера представил жителям Новокузнецкого района разрез «Березовский»

Фото: АО «Стройсервис».

Первый заместитель генерального директора разреза «Березовский» Федор Зайцев представил селянам проект центра отдыха «Березовские плесы» с озером и пляжем на месте участка «Березовский-Южный».

Компанией АО «Стройсервис» подобный проект уже реализован в Гурьевском районе. Центр отдыха всекузбасского значения «Салаирские плесы» по достоинству оценили гости со всей Сибири. Весь накопленный опыт будет применен при создании парка отдыха с пляжем «Березовские плесы».

Фото: АО «Стройсервис».

«Для реализации проекта разрез «Березовский» подготовит территорию площадью более 100 га, - поясняет заместитель генерального директора разреза «Березовский» Федор Зайцев. - Сейчас идет технический этап рекультивации - горная выработка засыпается породой с действующего участка, что минимизирует площадь внешних отвалов. На рекультивируемой площадке будет создан искусственный водоем, речка Березовка будет сохранена».

Фото: АО «Стройсервис».

Песчаный пляж, спортивные площадки, место для рыбалки, бани с выходом к воде и другие идеи, которые год назад местные жители предлагали внести в проект, стали будущим участка «Березовский-Южный».

Фото: АО «Стройсервис».

«Появляется хорошая инвестиционная площадка, - говорит глава Загорского сельского поселения Оксана Лимонова. - Предприятие создает условия для привлечения инвесторов, для развития малого бизнеса и вообще нашей территории. Кафе, различные комплексы для отдыха. Это даст селу Березово новую жизнь, рабочие места и новые возможности».

Фото: АО «Стройсервис».

«Лично меня радует, что шахтёры вкладывают деньги, - говорит житель села Березово, пенсионер Валерий Рукавицын. - Будет куда пойти, даже мне в моем возрасте, хотя бы прийти посмотреть, как на мотоциклах будут ребята гонять, спортом заниматься. Мы этого ждали».

В ближайшем будущем разрез «Березовский» планирует представить проект парка отдыха «Березовские плесы» на встрече с представителями бизнеса в Новокузнецке для привлечения инвестиций.