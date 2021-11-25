Проверять, а не бояться. Что мы знаем и чего не знаем о вышках сотовой связи

Быть на связи всегда и везде - потребность сегодняшнего дня.

С каждым годом все больше времени мы проводим в мобильном телефоне. Сидим в соцсетях, смотрим фильмы, заказываем такси или доставку еды, записываемся к врачу на Госуслугах или занимаемся самообразованием. Не теряют своей актуальности и звонки, с помощью которых мы поддерживаем связь с близкими или выполняем рабочие задачи. Словом, важная часть нашей огромной интересной жизни находится сегодня в маленьком смартфоне. И чтобы гаджеты помогали нам решать повседневные вопросы, компании мобильных операторов строят и строят вышки сотовой связи.

Вышки сотовой связи в поселке Шерегеш.

Базовые станции появляются, вдоль трасс, в дачных товариществах, в жилых районах города и иногда даже на крыше домов. Зачем они нужны в таком большом количестве, и главное, безопасно ли такое соседство для людей? Выясняем в материале.

Так выглядит стандартная базовая станция.

Сегодня на территории Кузбасса - сотни антенно-мачтовых сооружений, которые обеспечивают жителей связью и быстрым интернетом. И так как гаджеты осваивают с каждым годом все больше людей, операторы просто не могут не строить новые вышки. Каждая базовая станция обслуживает свою территорию, передавая и принимая сигналы от мобильных устройств. При этом чем дальше находится базовая станция от телефона, тем более мощный радиосигнал он ей посылает.

Сегодня на территории Кузбасса - сотни антенно-мачтовых сооружений, в том числе в малонаселенных пунктах.

В условиях плотной городской застройки сигнал «затухает» в стенах зданий и железобетонных перекрытиях в домах. Поэтому так много базовых станций операторы устанавливают в черте города, где не только нагрузка на сеть очень высока, но и у сигнала базовых станций много «помех». Казалось бы, можно было бы увеличить мощность работы самой станции. Но операторы делать это не стремятся. Почему? Любая базовая станция может быть введена в эксплуатацию только в случае соблюдения строгих санитарных норм. В России требования к уровню напряженности электромагнитного поля базовых станций - одни из самых жестких в мире. Всего 10 микроватт на квадратный сантиметр. В США допустимый показатель, например, - 100 мкВт/см2.

Базовая станция мобильного оператора Tele2 в Кемерове.

- Перед установкой базовой станции проект со всеми расчетами направляется на согласование в Роспотребнадзор. Там он проходит предварительную санитарную экспертизу и получает положительное заключение только в том случае, если мощность радиосигнала полностью соответствует действующим санитарным нормам. Более того, радиоволны такой мощности для человека не опасны. Если мы вспомним школьный курс физики, мы поймем, что радиосигнал имеет несколько иную природу, чем жесткое гамма-излучение или рентгеновские лучи. Поэтому если вблизи жилого района начали устанавливать вышку - не спешите расстраиваться. Ведь это, наоборот, позволит снизить мощность радиосигнала от вашего мобильного телефона, - отмечает ведущий инженер по строительству кемеровского филиала компании Tele2 Павел Ляшок.

Технические работы на вышке сотовой связи.

С запросом на проверку мощности радиосигнала от любой сотовой вышки - хоть строящейся, хоть действующей - можно в любое время обратиться в территориальный орган Роспотребнадзора. Эта мера - одна из самых действенных, чтобы побороть радиофобию. Ведь потребность оставаться на связи 24 часа в сутки, и вместе с ней и популярность мобильных устройств в ближайшие годы не снизится, а значит, рано или поздно новая базовая станция может появиться в вашем районе.