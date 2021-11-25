Спасатель МЧС рассказал о шансах спасти шахтеров после пожара в шахте «Листвяжная»

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Сегодня в шахте «Листвяжная» в Беловском районе произошел пожар, причиной которого стало возгорание угольной пыли. На данный момент известно об 11 погибших и о 43 пострадавших. Эксперт по выживанию и безопасности, аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов рассказал корреспондентам «Комсомольской правды» о том, какие шансы выжить у оставшихся в шахте горняков.

- К сожалению, шансы невелики, учитывая такое большое официальное количество погибших на данный момент. Условия крайне тяжелые. И они тяжелые и для самих людей, которые там оказались, и для спасателей, которым не просто в таких условиях работать. Шахты - это вообще труднодоступные места, и любой взрыв является причиной обвала этой шахты. Помимо этого, есть вероятность повторных взрывов или возгораний. Люди оказываются там в заблокированном состоянии, без света, со сложностями дыхания. А без полноценного дыхания люди, как известно, быстро погибают, - рассказывает спасатель.

В шахтах есть дыхательные аппараты, но они имеют свойство заканчиваться, что может сократить время ожидания спасателей. При этом шанс спастись самостоятельно невелик, поэтому горнякам приходится полностью полагаться на спасателей.

Также то, сколько могут люди могут продержаться в таких условиях, зависит от их местонахождения и его дальности от эпицентра, от наличия дополнительных путей или возможности спрятаться в нишах. Спасатель говорит о том, что нюансов, влияющих на выживаемость, много. И от них зависит время: горняки могут продержаться и сутки, и даже больше - зависит от резерва организма, который в экстремальных ситуациях может творить чудеса и показывать пример живучести.

- С другой стороны, мы должны быть реалистами и понимать, что, когда у нас пожары происходят в торговых центрах и в зданиях, люди не всегда успевают эвакуироваться. Но обычно, есть куда бежать и где спасаться: аварийные пути или выходы. А здесь, если мы говорим про подземелье, вариантов то особо и нет. Вариант того, что просто повезет - человек оказался в месте, где есть возможность дышать, где его не зажало, где риск обвала, взрыва и повторного возгорания отсутствует или минимальный. Соответственно, люди, которые там находятся, сбиваются в кучу, в более безопасное место и в этом месте дожидаются спасателей, - объясняет Эдуард.

Однако спасателям в такой ситуации тоже не просто работать: риск погибнуть во время спасательной операции из-за обвалов, повторных пожаров или взрывов тоже есть. А в такой местности как шахта, очень тяжело искать людей и добираться до них.

- Поэтому здесь ситуация крайне тяжелая и остается надеяться на чудо и на то, что спасатели все-таки успеют спасти максимальное количество людей. Будем надеяться, что те шахтеры, которые оказались в западне, найдут в себе мужество и стойкость дождаться и проявить вот эти чудеса выживаемости. И в то же время удачи спасателям, чтобы они смогли до них добраться как можно побыстрее, - выразил свои надежды спасатель.