Власти Кузбасса сообщают о приостановке спасательных операций на шахте «Листвяжная»

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Власти сообщают о том, что на шахте «Листвяжная», где сегодня случился пожар, есть высокий риск взрыва газа. Концентрация метана там превышает 6%, а оксида углерода - больше 0.25%. Взрыв может привести к еще большим жертвам, в том числе среди спасателей - как раз об этом говорил Эдуард Халилов, спасатель МЧС, эксперт по выживанию и безопасности.

По этой причине поисково-спасательные операции приостановлены. Они возобновятся сразу, как только концентрация газа уменьшится до безопасного уровня.

На данный момент на поверхность вывели 239 человек. Погибли 11 человек. 46 - остаются в шахте. В больницу обратились - 49 пострадавших. Госпитализировали - 38. Получают амбулаторное лечение - 11. Ранее опубликовывали пофамильный список 33 пострадавших.

Также к шахте «Листвяжной» вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян. Кроме него на место инцидента вылетел руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий для технического расследования причин аварии. На месте происшествия помимо спасателей работают психологи и медработники.

Президент России выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших во время пожара на шахте.