Группа горноспасателей не вышла на связь и на поверхность. Фото: пресс-служба АПК.

В кузбасской шахте «Листвяжная» пропала группа горноспасателей из шести человек из ВГСЧ Новокузнецка: они не вышли на связь в установленное время и не вышли на поверхность. Где бойцы находятся сейчас, также неизвестно.

Информацию об этом подтвердили в экстренных службах региона. Других подробностей о случившемся нет.

Напомним, поисково-спасательная операция в шахте «Листвяжная», которая началась еще утром, была завершена около 18.00 по местному времени (14.00 мск) из-за высокой концентрации газа: метана и оксида углерода, что могло привести к взрыву.

Об этом сказал и президент Владимир Путин в своей беседе с сербским коллегой Александром Вучичем.

- Есть опасность для жизни самих спасателей. Сейчас на месте принимают необходимое решение, - - отметил глава государства.

Напомним, задымление в шахте «Листвяжная» произошло утром 25 ноября в 8.51 по местному времени (4.51 мск). Из 285 горняков, находившихся в тот момент под землей, 49 пострадали от отравления дымом, четверо - попали в реанимацию. Кроме того, на поверхность не вышли 46 человек. 11 из них уже найдены погибшими, судьба 35горняков пока остается неизвестной.