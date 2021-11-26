Шесть горноспасателей, погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе получат посмертные награды

Фото: Вячеслав СВЕТЛИЧНЫЙ.

Врио МЧС России Александр Чуприян выразил соболезнования родным и близких горноспасателей и сообщил, что погибшие бойцы ВГСЧ будут представлены к награждению Орденами Мужества. Чуприян также кратко рассказал о всех погибших.

Рылов Алексей Витальевич, командир отделения ВГСВ №3 филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ», 55 лет, на службе с 2011 года. У него остались жена и двое детей.

Носанчук Олег Анатольевич, помощник командира отряда филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ», 53 года, на службе с 1994 года. У него остались жена и двое дочерей.

Земцев Евгений Викторович, респираторщик ОперВГСП филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ», 44 года, на службе с 2015 года. У него остались жена и сын.

Назаров Андрей Викторович, респираторщик ВГСВ №3 филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ», 56 лет, на службе с 2011 года. У него остались жена и дочь.

Аникин Александр Константинович, респираторщик ВГСВ №3 филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ», 33 года, на службе с 2017 года, холост, остался сын.

Заковряшин Александр Анатольевич, помощник командира взвода (МБЭР) ВГСВ №2 филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ», 51 год, на службе с 2011 года. У него остались жена и сын.

Напомним, отряд горноспасателей пропал во время поисково-спасательных работ. Они не вышли на связь в установленное время и не поднялись на поверхность. Позднее, все шестеро были обнаружены погибшими. Предварительно, им не хватило кислорода и они погибли от отравления газом.

Всего на «Листвяжной»погибли 11 человек шахтеров. Еще 35 - пропавших без вести - признаны погибшими. 63 человека пострадали от отравления продуктами горения, четверо из них сейчас в реанимации.