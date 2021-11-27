Губернаторы и депутаты Госдумы выразили соболезнования из-за трагедии на «Листвяжной»

В эти тяжелые для Кузбасса дни многие публичные люди приносят искренние соболезнования по поводу случившегося.

Слова скорби и сочувствия Кузбассу прислали следующие главы: Антон Алиханов (Калининградская область), Александр Никитин (Тамбовская область), Василий Орлов (Амурская область), Андрей Никитин (Новгородская область), Александр Моор (Тюменская область), Михаил Евраев (Ярославская область), Андрей Чибис (Мурманская область), глава Республики Саха Айсен Николаев, губернатор Камчатского края Владимир Солодов и Забайкальского края Александр Осипов.

Соболезнование выразили и молодые депутаты Государственной Думы VIII созыва. Кроме тех, кто избирался от региональной группы, куда входит Кузбасс, а это Михаил Киселев и Владимир Самокиш, в поддержку семей, которые потеряли своих родных и близких, также высказались Олег Гарин, Жанна Рябцева, Андрей Гимбатов, Юлия Оглоблина, Евгений Нифантьев, Мария Василькова, Алексей Диденко, Александр Мажуга, Юлия Саранова, Ольга Амельченкова и Яна Лантратова.