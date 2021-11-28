"Попал в свежую струю, удалось отлежаться": выживший спасатель рассказал, как ему удалось выбраться из шахты

Александр Заковряшин планирует вернуться к своей работе. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Единственный выживший в аварии горноспасатель во время телефонного разговора с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым рассказал, как он смог выбраться из шахты, когда там уже все погибли.

- Получается, я попал на свежую струю, там почти не было загазованной атмосферы у меня была возможность отлежаться, - рассказывает, чуть заикаясь, Александр Заковряшин. - Потом я пошел навстречу этой свежей струе, а когда поднимался на-гора и меня встретили ребята из Кемеровского ВГСЧ. Шел не с голыми руками, у меня был самоспасатель.

На сегодняшний день, самочувствие мужчины удовлетворительное.

Если врачи разрешат, после выписки Александр Заковряшин планирует вернуться в ряды горноспасателей, хотя и не исключает, что ему поначалу будет страшно спускаться под землю: подобный случай, когда он чуть погиб, в его жизни произошел впервые.

- Страх всегда будет присутствовать, от этого человеку не отделаться, но это наша работа, - говорит мужчина.

Спасатель Александр Заковряшин рассказал, как выжил после ЧП на шахте «Листвяжная»Напомним, Александр Заковряшин нашли спустя сутки после того, как всех 46 горняков и шесть горноспасателей, признали погибшими. Ведь в условиях отсутствия кислорода выжить под землей не мог никто. И когда все близкие мужчины, среди которых его жена и сын, уже считали его мертвым, случилось чудо.