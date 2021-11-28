На аварийной шахте «Листвяжная» в Кузбассе началось бурение для закачки инертного газа

К аварийному участку шахты отделения ВГСЧ пока не могут попасть. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Спасатели начали бурение на шахте «Листвяжная» в зоне вентиляционного штрека, в котором произошел взрыв метано-воздушной смеси 25 ноября 2021 год, что привело в последующем к гибели 51 человека.

По окончании бурения в скважину с помощью специального оборудования закачают инертный газ, чтобы обезопасить дальнейшие поисковые работы в шахте. Пока что газовая обстановка не позволяет горноспасателям продвинуться в дальний штрек, где предположительно находятся оставшиеся 40 шахтеров. До их предположительного местонахождения бойцам ВГСЧ осталось пройти около шести километров, однако высокая концентрация ядовитого газа на оставшемся участке не позволяет этого сделать.

Напомним, на сегодняшний день на поверхность подняты 11 тел, трое из которых горноспасатели. Один из горняков до сих пор не опознан, для установления его личности потребуется дополнительная - генетическая экспертиза. Пятерых погибших, находившихся на глубине около 350 метров, удалось поднять только вчера вечером.

Ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что поисковые работы будут продолжены, однако без риска для жизни горноспасателей.

- Мы должны всех поднять. Но действовать надо взвешенно — права терять больше ни одного человека мы не имеем, - подчеркнул губернатор.

Напомним, взрыв на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошел 25 ноября 2021 года.

В результате взрыва погибли 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Еще один горнопасатель чудом выжил и выбрался из шахты спустя сутки после того, как его признали погибшим.

В Кузбассе объявлен трехдневный траур по жертвам «Листвяжной» с 26 по 28 ноября.