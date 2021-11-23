В Кузбассе обещают морозный декабрь

Наиболее холодной будет вторая половина месяца. Фото: Василий Вахрин

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали предварительный прогноз на первый зимний месяц. И по их словам, декабрь в Кузбассе ожидается с настоящими сибирскими морозами и по климатическим нормам - на один-два градуса ниже нормы. Наиболее холодной будет вторая половина месяца. Так, по данным кемеровских синоптиков, начиная с середины второй декады, в ночные часы столбики термометра будут опускаться до -33...-38 градусов.

Впрочем, ноябрь, который подходит к концу, тоже не особо порадует погодой в свои последние деньки. Но больше из-за неустойчивости погоды, когда резкое похолодание сменяет такое же потепление и наоборот.

Так, согласно прогнозу синоптиков, во вторник, 23 ноября , градусники в разгар дня покажут -2…+3 градуса. При этом на улице будет очень ветрено: западный ветер, скорость которого и так составит 7-12 метров в секунду, будет порой задувать с силой до 22 метров в секунду. А это добавит ощущения холода. «Вишенкой на торте» станет мокрый снег, метель и, как следствие, гололедица на дорогах.

В среду, 24 ноября, ночью -2…-7 градусов, а днем -1…-6 градусов. Ветер останется таким же сильным, но немного изменит направление- начнет дуть с юго-запада, а днем немного ослабеет : до 4-9 метров в секунду, с порывами до 12-17 метров в секунду, Местами небольшие осадки, ночью с дождем, днем с мокрым снегом.

В четверг, 25 ноября, ночью -5…-10 градусов, местами до -15 градусов, днем столбики термометров покажут -3…+2 градусов, местами до +7 градусов. Западный ветер будет переходить в юго-восточный, но опять с сильными порывами – до 17 метров в секунду. В отдельных районах пройдет небольшой снег.

В пятницу, 26 ноября, в ночное время -2…-7 градусов, местами похолодает до -12 градусов, днем температура останется в тех же пределах. А вот ветер снова сменит направление на более холодное - северо-западное и снова усилится: до 8-13 метров в секунду, а порывы до 24 метров в секунду. Также ожидается небольшой, в отдельных районах умеренный снег, местами метели.