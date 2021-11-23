В Кузбассе пройден пик заболеваемости коронавирусом

По словам медиков, темпы заболеваемости пошли на спад. Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 22 ноября, власти региона приняли неожиданное решение о сокращении коечного фонда для больных коронавирусом.

Официальная причина - по данным статистики количество обращений в поликлиники и скорую помощь со стороны жителей Кузбасса уменьшилось. Об этом в понедельник во время аппаратного совещания в правительстве региона сообщил заместитель председателя правительства Алексей Цигельник.

- Как мы считаем после консультации с Роспотребнадзором, пик мы прошли на прошлой неделе. По сравнению с ней темпы заболевания снижаются. Та же тенденция наблюдается и при госпитализации в стационары, - сообщил чиновник.

Сейчас из развернутых для больных коронавирусной инфекцией 4 079 коек, занято всего 3 146. Свободно - 22% мест. В связи с этим в Кузбассе власти рассматривают возможность вернуть часть коечного фонда для оказания плановой медицинской помощи на юге региона.

По данным регионального Министерства здравоохранения, основными пациентами «красных зон» остаются неработающие пенсионеры. Среди них, считают областные медицинские чиновники, низкими остаются и темпы вакцинации: так, по данным ведомства, за прошедшую неделю прививку сделали 10 183 человека в возрасте старше 60 лет. Но вот те, кто приходит на прививочные пункты, где вакцинируются по живой очереди, с такими выводами, вероятно, могут не согласиться: в таких очередях пожилых встречается изрядное количество, причем самые ответственные приходят сделать укол, как свидетельствуют очевидцы, еще за пару часов до начала приема посетителей. Как шутят очередники, сказывается опыт советской закалки…

Всего с начала прививочной кампании, по данным Минздрава Кузбасса, проведено 1 079 837 случаев вакцинации, из них первую прививку поставили 985 474 человека, ревакцинацию прошли - 94 363. Только за прошедшую неделю от COVID-19 привились 52 938 жителей. Очевидно, что подстегнуло кузбассовцев введение системы QR-кодов для посещения общественных мест.

СКАЗАНО!

«Скатились до 80 места в стране»

- Я не хотел вводить код, не хотел! Но у нас вакцинация упала. Мы по темпам вакцинации с лета с 8-го места в стране скатились до 80-го. По уровню - чуть лучше. Но такими темпами… Надо как-то реагировать! Сколько рассказывали, показывали - реакции ноль. Только ввели, сразу задумались, сразу - очередь на вакцинацию.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время встречи с кузбасскими предпринимателями.

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