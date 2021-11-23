Фильм-претендент на «Оскар» не взял гран-при фестиваля «Видение» в Кемерове

В этом году в шорт-листе фестиваля было 80 короткометражных лент.

XIV Международный кинофестиваль «Видение» подвел итоги 21 ноября.

Напомним, в этом году в шорт-листе фестиваля было 80 короткометражных лент. Кроме номинанта на «Оскар-2021», картины американского режиссер Дага Роланда «Feeling Through», свои фильмы прислали участники Венецианского и фестиваля «Сандэнс», претенденты на звание лучших европейских лент года и победители престижных российских фестивалей.

- На «ПредВидении» у нас победил фильм «Невозможный для жизни», который был в официальной программе американского фестиваля «Сандэнс», а это знак качества, - отметил организатор «Видения» Алексей Левин. - Зрители его в Кемерове восприняли так же, как и в США. Из русских пришел фильм «Невесомость» Ивана Соснина. Мы - один из первых фестивалей, которые показывают этот фильм. И, конечно, не могу не сказать, что у нас фильмы Гарри Бардина - мирового гения мультипликации, призера Каннского фестиваля.

Картина американского режиссер Дага Роланда «Feeling Through»

Кроме того, в этом году организаторов поразило обилие короткометражек, посвященных теме детства и юности. Пришлось даже выделить их в отдельную программу «Куда уходит детство».

- Случился какой-то прорыв, причем фильмы присланы отличные, - рассказал Алексей Левин. - Думаю, кинопроизводители пришли к мысли, что это действительно очень интересная тема, через призму которой можно рассказать о многих проблемах, волнующих не только детей и подростков, но и взрослых. Это и ностальгическая тематика. Мы смотрим фильмы о той поре, естественно, мы проецируем на себя.

Особым гостем кемеровского фестиваля стал известный российский и один из лучших в мире операторов, лауреат Венецианского кинофестиваля, обладатель премии «Ника» Алишер Хамидходжаев, который на творческой встрече проанализировал фильмы программы.

В итоге гран-при «Видения» - диплом и денежный приз - достались ленте «Друг» режиссера Андрея Светлова. Картина демонстрировалась как раз в разделе «Куда уходит детство». А номинант на «Оскар» стал победителем программы «Лучшее игровое кино».