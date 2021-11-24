ВТБ планирует выдать до 20 млрд рублей дополнительно на пилотную программу ESG-кредитования

В 2022 году банк готов дополнительно выдать субсидированные ESG-кредиты объемом до 20 млрд рублей.

В рамках «зеленого» финансирования банк предоставляет заемные средства для реализации тех проектов, которые предусматривают улучшение экологических показателей, снижают потребление природных ресурсов и способствуют продвижению использования возобновляемых источников энергии. Ранее ВТБ уже реализовал ряд сделок проектного финансирования солнечных и ветряных электростанций на сумму более 45 млрд руб. В частности, банк предоставил синдицированное финансирование проектной компании Фонда развития ветроэнергетики, который реализует проект по строительству ветровых электростанций в Ростовской области, и профинансировал строительство солнечных станций в Астрахани и Забайкалье.

- ESG-повестка становится одним из приоритетов российских компаний, мы видим, что наши клиенты активно развивают различные проекты, направленные на снижение экологической нагрузки на окружающую среду, минимизацию экологических рисков и повышению энергоэффективности. Безусловно, интерес к ESG-кредитам и финансированию различных «зеленых» инициатив на льготных условиях продолжает расти, и мы продолжаем пополнять нашу линейку финансовых инструментов и услуг с ESG-составляющей. Существенный импульс для развития рынка зеленого кредитования может быть дан за счет внедрения регуляторных стимулов, а также мер государственной поддержки. В частности, сейчас банки выделяют для льготных кредитов такой же объём капитала, как и для обычных, что при наличии пониженной ставки зачастую не позволяет достигнуть достаточного уровня возврата на капитал, поэтому изменение регулирования позитивно скажется на развитии отрасли и объеме новых «зеленых» проектов, - сообщил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

Возможные меры регулирования развития ESG-кредитования - одна из тем, которая будет обсуждаться на 13-м Инвестиционном форуме ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Форум пройдет 30 ноября - 1 декабря в онлайн-формате. Трансляции сессий и программу форума можно найти на официальном сайте.

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