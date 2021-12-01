В Прокопьевске простились с горным мастером, спасшим на «Листвяжной» десять человек

Геннадий Белошкурский ценой своей жизни спас около десяти человек. Фото: архив семьи.

В первый день зимы, в Кузбассе простились с еще тремя горняками, погибшими на шахте «Листвяжная», 25 ноября 2021 года. В Прокопьевске в последний путь проводили горного мастера — Геннадия Белошкурского, который ценой своей жизни спас, как минимум, десять человек. После хлопка, многие горняки потеряли сознание, а Белошкурский приводил их в чувство, заставлял включаться в самоспасатели и идти к выходу. Но организуя эвакуацию коллег, горный мастер провел слишком много времени в атмосфере угарного газа и сам погиб.

Коллег Геннадия Белошкурского на его похоронах было не так и много: семья горного мастера живет в городе Прокопьевск, что примерно в 70 километрах от Белова, в пригороде которого и находится шахта «Листвяжная». Кроме того, в самом Белове сегодня состоялись похороны сразу двух шахтеров с его участка — Антона Трофимова и Александра Петрова — того самого, которому горный мастер отдал свой самоспасатель, пытаясь его спасти.

- Народу было очень много, человек 200, что у Тохи (Трофимова, - ред.), что у Сани Петрова, - рассказал «КП» один из шахтеров, провожавших в последний путь своих коллег.спРОЩАНИЕ С Антоном Трофимовым затягивать не стали: его матери стало плохо во время похорон и мужчину поспешили увезти на кладбище.

Одного из горняков похоронили на городском погосте, другого — по желанию родных, в поселке Бачатский.

«Комсомолка» выражает соболезнования родным и близким погибших, вспоминает всех, кто не вернулся из шахты.