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Происшествия2 декабря 2021 9:19

Тела еще двух шахтеров, погибших на шахте «Листвяжная» 25 ноября 2021 года, подняли на поверхность

Впереди процедура опознания
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
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В забоях шахты остаются еще 38 погибших.

В забоях шахты остаются еще 38 погибших.

Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

На восьмой день после аварии, произошедшей в шахте «Листвяжная» 25 ноября 2021 года, горноспасатели смогли вновь спуститься в забой. В четверг, 2 декабря, в разведку отправились три отделения ВГСЧ . Об этом сообщает официальный телеграмм канал губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

После проведения разведки на поверхность были подняты два из 20 ранее обнаруженных тел. По предварительным данным это шахтеры, а по номерам головных светильников - это проходчики Юрий Кигигечев и Александр Ерлин. Однако окончательно это подтвердит лишь процедура опознания, которая еще впереди.

Таким образом, на сегодняшний день подняты 13 человек, а в шахте остаются 38 погибших, среди которых два горноспасателя - Олег Носанчук и Евгений Земцев.

«Комсомолка» выражает соболезнования родным и близким погибших, и вспоминает всех, кто не вернулся из шахты.

ЧППроисшествия: ЧПТрагедия на шахте Листвяжная в Кемеровской области 25 ноября 2021