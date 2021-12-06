Мошенники лишили чету пенсионеров из Новокузнецка 9,5 миллионов рублей и квартиры

Сейчас полицейские устанавливают подозреваемых. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новокузнецке пожилая пара попалась на уловку мошенников и потеряла все, что накопила за долгие годы. В полиции 72-летний житель рассказал, что он и его супруга лишились около 9,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.

Как выяснилось, в конце октября 2021 года пенсионерке позвонил лже-сотрудник службы безопасности банка. Аферист заявил, что некто взломал «личный кабинет» женщины на сайте банка и пытается похитить сбережения, а также оформить от ее имени кредит. Мнимый сотрудник банка заверил, что для сохранения денег новокузнечанка должна срочно обналичить средства и перевести их на счет «страхового фонда». Жительница поверила звонившему и 30 раз перевела по указанным реквизитам более 1,3 миллиона рублей.

Через две недели звонок поступил супругу и вновь лже-сотрудник банка сообщил, что якобы его супруга стала жертвой мошенников и теперь мужчине нужно обезопасить свои сбережения. Пожилой горожанин поверил собеседнику и перевел еще более 1,4 миллиона рублей сбережений и 300 тысяч рублей, которые он взял в кредит.

- После этого злоумышленник сообщил горожанину, что тому необходимо продать квартиру, а деньги от сделки перевести на «безопасный счет» для того, чтобы якобы отследить действия мошенников. Пенсионеры выполнили и это условие, после чего перечислили деньги неизвестным, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Только после того, как звонившие отняли у пожилой пары все средства и квартиру, они перестали выходить на связь. Супруги осознали, что их обманули и обратились в полицию. Сейчас полицейские устанавливают подозреваемых. Уже известно, что несколько номеров звонивших зарегистрированы в Москве. Силовики возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Подобная ситуация произошла и с 62-летней жительницей Кемерова в феврале текущего года. Женщина также под воздействием мошенников набрала кредитов и продала квартиру, а все полученные средства перевела аферистам. Сумма ущерба составила порядка 3,2 миллиона рублей.

В связи с этими случаями полиция Кузбасса напоминает жителям региона, что специалисты банковской службы безопасности никогда не звонят первыми. Даже если собеседник звонит с официального номера банка, положите трубку и самостоятельно перезвоните в службу поддержки, чтобы уточнить интересующие вас вопросы.