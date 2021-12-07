СУЭК начала отработку в Кузбассе участка «Благодатный Глубокий»

Фото: пресс-служба СУЭК-Кузбасс.

Напомним, что право на отработку участка «Благодатный Глубокий» (Егозово-Красноярское каменноугольное месторождение), запасы и прогнозные ресурсы которого составляют 200 млн тонн угля, компания приобрела в 2018 году. На сегодняшний день в границах участка «Благодатный Глубокий оперативно поставлены на баланс запасы угля по пласту Полысаевский-2 в количестве 29 млн тонн, в том числе промышленные запасы - 15,5 млн тонн.

Для строительства и оснащения нового участка СУЭК инвестировала в общей сложности более 7,4 миллиарда рублей. Только затраты на оборудование и монтаж магистральной конвейерной линии составили 1,6 миллиарда рублей. При этом для оснащения первой лавы №809 задействовано очистное оборудование, ранее успешно использованное на участке «Магистральный». В лавный комплект входят 174 секции крепи Tagor 24/50ПСЗ, конвейер SH PF-6/1342 и очистной комбайн Eickhoff SL 900, способный добывать до четырех тысяч тонн угля в час. Вынимаемая мощность пласта Полысаевский-2 составляет 4,7 метра, марка угля Д. Планируемая среднемесячная нагрузка на забой - не менее четырехсот тысяч тонн угля.

Фото: пресс-служба СУЭК-Кузбасс.

Отрабатывает лаву №809 с запасами 4,2 миллиона тонн угля бригада Сергея Шмальца. На ее счету уже есть с начала года 2 986 тыс тонн, добытых из лавы № 818 на участке «Магистральный». И с выданными на-гора первыми тысячами тонн участка «Благодатный Глубокий» коллектив перешагивает трехмиллионный рубеж добычи.

Отметим, что именно эта бригада по итогам 2019 года установил новый рекорд российской угольной отрасли по добыче угля за год, выдав на-гора 6 млн 344 тыс тонн угля. А в текущем году начальник коллектива очистного участка Максим Бачериков стал победителем конкурса «Кузбасс - угольное «сердце» России».