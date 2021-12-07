В Кузбассе похолодает до -29 градусов

Причем погода начнет меняться уже во вторник, 7 декабря. Фото: Василий Вахрин

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз на предстоящую неделю. И по их расчетам, на регион надвигается серьезное похолодание. Причем погода начнет меняться уже во вторник, 7 декабря. Днем столбики термометров еще покажут -3…+2 градусов, но погода на улице будет уже очень ветреная: порывы уже холодного северо-западного ветра будут достигать до 20 метров в секунду, и все это вкупе со снегом и дождем. А вот уже в среду, 8 декабря, ночью будет -13…-18 градусов местами до -25 градусов, а днем -12…-17 градусов, местами -6…-11 градусов. Ветер при этом ослабеет до 3-8 метров в секунду. По региону местами выпадет небольшой снег.

В четверг, 9 декабря, ночью похолодает до -19…-24 градусов, местами до -29 градусов, днем столбики термометров покажут -13…-18 градусов, местами до -23 градусов. Этот день пройдет без осадков, а вот ветер начнет менять направление - сперва на западное, а затем и на южное. Поэтому в пятницу, 10 декабря, температура начнет повышаться, что особенно заметно станет в светлое время суток. Так ночью ожидается -15…-20 градусов, местами до -25 градусов, а после восхода солнца -9…-14 градусов. Днем местами пройдет небольшой снег.