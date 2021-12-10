Поиск счастья и концерт известного блюзмена: как интересно провести выходные в Новокузнецке

Блюзовый концерт с участием настоящего мэтра кантри и блюза Чарльза Бертона. Фото: личный архив музыканта.

Блюз на самый изысканный вкус

Идем на концерт американского гитариста Чарльза Бертона.

В Губернаторском джаз-клубе «Геликон» состоится блюзовый концерт с участием настоящего мэтра кантри и блюза Чарльза Бертона - вокал, гитара (США). Это один из немногих иностранных музыкантов, который при своей известности (а он играет блюз и кантри уже больше 45 лет) выступает не только в Москве, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках, но и приезжает в глубинку.

Чарльз Бертон родился в Лос-Анджелесе в 1958 году. Играл на гитаре в кантри-группах в Лос-Анджелесе (1970-е), в Гонолулу (1980-е), в Токио (1990-е) и во Фресно, штат Калифорния. Постоянный участник крупнейших блюзовых фестивалей США и Европы, в том числе в Скандинавии и Великобритании. В 2009 году Бертон стал победителем конкурса гитаристов King of the Blues в Сан-Диего. Выпустил пять компакт-дисков со своей группой Charles Burton Blues Band.

Чарльз Бертон выступал с такими известными блюзовыми музыкантами, как The Deacons, King Biscuit Revue, Michele Lundeen и the Bayou Brothers Zydeco Band. А так же гастролировал в Англии с легендой луизианского блюза Lazy Lester.

Вместе с Чарльзом Бертоном на сцене джаз-клуба «Геликон» будут принимать участие известные новосибирские музыканты: барабанщик Дмитрий Швецов и басист Евгений Коллини.

Публику ждет незабываемая блюзовая программа.

Во время концерта будет работать музей джаза и фотовыставка.

Губернаторский джаз-клуб «Геликон»

ул. Покрышкина, 4, т.: (384-2)45-93-23

10 декабря, начало в 19.00

Цена билетов: 800 рублей

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Спектакля о двух мужчинах, эмигрировавших в чужую страну, надеясь на лучшую долю. Фото: предоставлено организаторами.

О мечтах под Новый год

Смотрим трагикомедию с известными российскими актерами.

На сцене Театра металлургов состоится премьера трагикомедии «В поисках счастья».

В спектакле задействованы самый брутальный актер России Максим Дрозд, самый аристократичный артист России Дмитрий Исаев и актриса Московского театра А. Джигарханяна Алла Жаданова.

Сюжет спектакля завязан на том, что двое мужчин эмигрировали в чужую страну, надеясь на лучшую долю, на новую работу, новых друзей, новую жизнь. Но прошло три года и они ничего, о чем когда-то мечтали, не нашли на чужбине. Далеко от родины они оказались в полном одиночестве и абсолютно никому не нужны. И вынуждены встречать очередной Новый Год вдвоем.

Один из них Интеллигент (Дмитрий Исаев), пытается шутить, красиво рассуждает о свободе, о творчестве, о бизнесе, но в жизни эмигранта все оказалось не так радужно как в его идеалистических мечтах. Хотя у Интеллигента откуда-то появились деньги.

И этот факт не дает покоя Работяге (Максим Дрозд) который все пытается выведать у Интеллигента - как заработать или раздобыть деньги?

И вот в Новый Год, в совместных мечтах о счастье и в жарких спорах о реальной жизни, этих двоих неожиданно посещает Она, молодая и красивая Женщина, которая к тому же божественно играет на рояле и танцует. Кто же Она: видение или реальность?

Это зрители и узнают в финале спектакля, который точно никого не оставит равнодушным.

Театр Металлургов

Театральный проезд, 6, т.: (384-3)33-03-47

22 декабря, начало в 19.00

Цена билетов: от 600 до 2500 рублей