Транспортная реформа в Кемерове: власти рассказали, почему город отказывается от «ПАЗиков» и чем заменят маршрутки

Архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове продолжается транспортная реформа. Она проходит поэтапно и должна завершиться до 1 апреля 2022 года. «Комсомолка» выяснила, какие изменения ждут горожан.

Городские власти объяснили, что изменения назревали давно. Транспортная сеть в существующем виде сформировалась более 20 лет назад. За это время появились новые микрорайоны, дороги, развязки, увеличилось количество автомобилей. В ответ на эти изменения специалисты разработали план комплексного развития транспортной инфраструктуры.

Архив "КП" Фото: Константин НАГОВИЦЫН

За последние три года город обновил автобусный парк (было приобретено 289 новых больших, удобных, низкопольных автобусов), разработал новые маршруты, начал внедрять безналичную оплату в транспорте. На 2022 год запланирована финальная стадия модернизации автобусного парка, касающаяся, в том числе, маршрутных такси.

Какие изменения произойдут?

В настоящее время в Кемерове действует 41 таксомоторный маршрут. В рамках модернизации, 25 из них, уникальных по своей схеме движения, будут переведены в обычные муниципальные. Остальные 16, которые дублируются другим городским транспортом, будут закрыты. Вместо них пустят дополнительные автобусы, троллейбусы или трамваи.

Пассажиров 25 маршрутов коснутся три изменения. Во-первых, исчезнет привычная буква «Т». Сам номер маршрута останется прежним либо - если автобус с таким номером уже существует - будет изменен. К примеру, маршрутка № 7т станет автобусом № 7, а 8т - автобусом № 88.

Во-вторых, вместо «ПАЗиков» пассажиров будут возить автобусы большей вместимости. В администрации отметили, что сейчас ежедневно порядка 15% «ПАЗиков» не выходит на линию по разным причинам.

Третье изменения касается льготников, которые теперь смогут пользоваться этими автобусами.

Архив "КП" Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Когда исчезнут маршрутки?

Первые изменения начнутся с маршрутов, которые сейчас обслуживает АО «Кемеровская транспортная компания»: 2т, 3т, 7т, 8т, 9т, 13т. 16т, 31т, 37т, 48т, 74т, 78т. 81т, 83т, 144т. «ПАЗики» там заменят на большие автобусы уже в январе 2022 года. Соответственно поменяются и номера маршрутов. Сейчас администрация готовит для пассажиров специальные плакаты, где будут обозначены старая и новая нумерация маршрутов. Они появятся на остановках и в салонах общественного транспорта.

В целом, в рамках реформы 291 единица маршрутных такси будут заменена на 189 автобусов. Все изменения будут введены поэтапно в 2022 году до 1 апреля.

В УЕЗТУ будет работать усиленная диспетчерами многоканальная «горячая линия» по тел. 57-46-57.