В Кузбассе ожидаются перепады температуры от -2 до -28 градусов

Днем нас ждет теплая погода, а вот по ночам одолеют морозы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже в приближающиеся выходные кузбассовцы смогут в полную меру испытать непростой характер декабря. По прогнозам синоптиков Кемеровского гидрометцентра, в Кузбассе ожидаются перепады температур: днем нас ждет теплая погода, а вот по ночам нас одолеют морозы. Так, в пятницу, 10 декабря, столбики термометров днем покажут -9… -14 градусов. Вместе с тем сила западного ветра будет достигать 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Пройдет небольшой снег, местами изморозь.

В субботу, 11 декабря, ночью -11… -16 градусов, местами до -22 градусов. Днем -2… -7 местами до -12 градусов. Ветер западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Преимущественно без осадков, днем по северу региона пройдет мокрый снег. Ночью местами ожидается небольшой снег, днем осадки пройдут только по югу региона.

В воскресенье, 12 декабря, ночью -5… -10 градусов, местами до -20 градусов. Днем столбики термометров покажут -3… -8 градусов, местами до -13 градусов. Будет дуть западный ветер, его скорость достигнет 4-9 метров в секунду, а порывы местами усилятся до 11-16 метров в секунду. Ночью осадков не стоит ждать, днем в отдельных районах пройдет небольшой снег.

А вот в понедельник, 13 декабря, в Кузбассе похолодает. Причем уже в ночное время температура упадет до -15… -20 градусов, местами до -25 градусов. После восхода солнца столбики термометров покажут -12... -17 градусов, местами до -22 градусов. Ветер в этот день будет северо-западный 2-7 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду. Ночью местами выпадет небольшой снег, днем осадков не ожидается.