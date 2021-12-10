Летевший из Кузбасса вертолет Robinson R-66 разбился в Хакасии

Перед исчезновением у него сработал аварийный маяк. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Кузбассе 10 декабря разбился вертолет Robinson R-66. Он летел из Новокузнецка в район Каракольских озер. Перед исчезновением у него сработал аварийный маяк.

Источник в экстренных службах сообщил, что вертолет Robinson разбился в районе озера Каракуль Республики Хакасия. На место проишествия выдвинулись спасатели, сигнал поступил из Западно-Сибирского Агентства Воздушных Сообщений. По предварительным данным, на борту находился только пилот, он должен был забрать пассажиров с озера Караколь.

Новокузнецкая транспортная прокуратура организовала проверку в связи с крушением частного вертолета Robinson R-66. По предварительной информации пилот воздушного судна погиб. На место происшествия выехал Новокузнецкий транспортный прокурор.

Отметим, что вертолет принадлежит компании ООО «Кустардт», которая занимается деятельностью грузового воздушного транспорта и космического транспорта.

«Комсомолка» выясняет обстоятельства произошедшего.

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