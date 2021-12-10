Жители Кузбасса станут свидетелями редких астрономических явлений в декабре

Кузбассовцы смогут увидеть комету Леонарда невооруженным глазом. Фото: planetarium_kemsu.

Последний месяц 2021 года будет богат на астрономические явления. Кузбассовцы могут заметить некоторые их них. В планетарии КемГУ рассказали, что жители региона увидят в декабрьском небе.

Комета Леонарда

Согласно астрономическому календарю, на этой неделе к Земле приближается комета Леонарда, 12-13 декабря комета пройдет ближайшую точку к земной орбите и приблизится к Земле на расстояние около в 35 миллионов км. Астрономы ожидают, что заметить комету можно будет невооруженным глазом.

- Ожидается, что в это время она достигнет максимального блеска и будет обладать как минимум двумя хвостами: пылевым и газовым (ионным). В это время комета будет находиться в созвездии Змееносец, - сообщает Роскосмос.

Когда и где наблюдать комету:

До 12 декабря комету Леонарда лучше наблюдать в вечерних сумерках, в течение часа-двух после захода Солнца и по утрам до восхода Солнца.

Кроме того, орбитальные расчеты ученых показали, что комета Леонарда пересечет Солнечную систему лишь однажды и больше к нам не вернется.

Метеорный поток Геминиды

Своего максимума 14 декабря достигнет метеорный поток Геминиды - ожидается до 120 метеоров в час. Метеорный поток озаряет собой небо каждый год в декабре. Его название появилось, потому что падающие «звезды» вылетают из центра в районе созвездия Близнецов, что на латыни произносится как Gemini.

Лучше всего наблюдать за потоком за городом, так как там меньше световых загрязнений. Местность стоит выбирать открытую, потому что вспышки могут быть с любой стороны.

Стоит ли загадывать желание

Если видишь падающую звезду - загадай желание, и оно обязательно исполнится, если ты успеешь это сделать. А если удастся увидеть звездный дождь, то тут и сомнений нет - нужно срочно загадывать желание и ждать его исполнения. Если верить коучам по исполнению желаний, то когда загадываете желание, просите помощи только для себя, а не для других людей. Так, загадывая желания за других людей, даже от самого чистого сердца, мы нарушаем один из главных законов Вселенной, а именно вмешиваемся в судьбу других людей.

Кстати

В самую длинную ночь года с 21 на 22 декабря будет пик метеорного потока Урсиды. Ожидается до 10 метеоров в час, однако Луна помешает наблюдениям, рассказали в планетарии КемГУ. Также 21 декабря наступит астрономическая зима. Это самый короткий световой день года в Северном полушарии Земли.