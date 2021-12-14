В Кузбассе ударят морозы до -32 градусов

Жителям области стоит готовиться к суровой зимней стуже. Фото: Мария АНАНОВА

Настоящий сибирский мороз нагрянул в регион. Кузбассовцы уже успели ощутить в полную меру похолодание. Например, в понедельник, 13 декабря температура опустилась до -21 градуса. И это еще не предел: по прогнозам синоптиков Кемеровского гидрометцентра, жителям области стоит готовиться к суровой зимней стуже, к счастью, недолгой.

Так, во вторник, 14 декабря столбики термометров днем покажут -13…-18 градусов, местами до -23 градусов. Ожидается северо-западный ветер, меняющий направление на южное. Его сила будет достигать 3-8 метров в секунду. Пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица, местами изморозь.

В среду, 15 декабря, ночью -27… -32 градусов, местами -20…-25 градусов. Днем -14…-19, местами до -24 градусов. Ветер южный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Местами по региону пройдет небольшой снег.

В четверг, 16 декабря, ночью -15…-20 градусов, местами до -27 градусов. Днем столбики термометров покажут -5…-10 градусов, местами до -15 градусов. Будет дуть юго-западный ветер, его скорость достигнет 4-9 метров в секунду, а порывы местами усилятся до 15 метров в секунду. В отдельных районах пройдет небольшой снег.

В пятницу, 17 декабря, морозы начнут отступать. В ночное время температура упадет до -12…-17 градусов, местами до -22 градусов. После восхода солнца столбики термометров покажут -8…-13 градусов. Ветер будет южный 2-7 метров в секунду, ночью местами порывы до 12 метров в секунду, днем местами порывы до 12-17 метров в секунду. Также в этот день в отдельных районах области ожидаются снег и метели.