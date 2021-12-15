Кузбасские проекты стали победителями конкурса «Созидание - 2021» Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ»

Главные критерии оценки проектов – их жизнеспособность и возможность дать реальный социальный эффект для жителей территорий. Фото: пресс-служба СУЭК-Кузбасс.

В конкурсе приняли участие предприниматели и работники учреждений социальной сферы - выпускники «Школы социального предпринимательства СУЭК» предыдущих лет из регионов Сибири и Дальнего Востока. Они представили на суд конкурсной комиссии 28 проектов, направленных на повышение качества жизни, в сфере развития дополнительного детского и взрослого образования, социальной помощи, спорта, полезного досуга.

Главные критерии оценки проектов - их жизнеспособность и возможность дать реальный социальный эффект для жителей территорий.

В Кузбассе победителями конкурса «Созидание - 2021» и обладателями целевых грантов от Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» стали три проекта. Все они представлены Ленинск-Кузнецкими учреждения соцсферы. В этом числе проект «Социальная реабилитация «Телесное ориентирование», предложенный МБУ «Центр социального обслуживания населения».

- Мы уже в третий раз становимся победителями конкурса «Созидание», - говорит директор Центра Ирина Опенкина. - Сначала получили от Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» грант на организацию пункта проката технических средств реабилитации «Рука помощи». Затем - на создание оборудованных специальными компьютерами рабочих мест для слабослышащих и слабовидящих граждан. И в этом году на основе софинансирования поддержан проект «Телесное ориентирование». Будем приобретать реабилитационный аппарат, предназначенный для массажа ног парализованных людей, массажер пальцев, тренажер баланса для перенесших инсульт...

МБУК «Централизованная библиотечная система им. Н.К. Крупской» получил грант на реализацию проекта «Шитье, творчество и позитив». Как поясняет директор учреждения Елена Хамитова, суть его заключается в том, что бы мамы маленьких детей, посещающих библиотеку на дополнительные занятия, тоже могли найти для себя полезное дело - учились пользоваться швейными машинками, рукодельничали. На выделенные средства к уже имеющимся в библиотеке двум машинкам будут приобретены еще три со столами и стеллажами

А проект «Говоруша», представленный Кристиной Николаевой, директором МКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 6», предусматривает приобретение логопедического оборудования, методических пособий для организации занятий, игр с детьми, имеющими различные нарушения речи.

Отметим, что СУЭК является одним из пионеров развития социального предпринимательства в России. С 2012 года СУЭК, Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» совместно с АНО «НТР» реализуют в регионах Сибири и Дальнего Востока комплексную программу «Школа социального предпринимательства», направленную на поддержку проектов социального предпринимательства в регионах присутствия компании, решение актуальных социальных вопросов, развитие деловой инициативы граждан, улучшение инфраструктуры и создание новых рабочих мест. Деятельность СУЭК как в сфере устойчивого развития, так и по развитию социального предпринимательства в частности, многократно отмечалась профессиональным сообществом. Компания прошла ESG оценку рейтингового агентства S&P, занимает высшие строчки в авторитетных ESG российских и международных рейтингах, в том числе RAEX Europe, РА «Эксперт РА», в ESG-индексах РСПП. Высший уровень социальной ответственности СУЭК в этом году в очередной раз подтвердил проект «Лидеры корпоративной благотворительности» - компания вошла в рейтинге благотворительной деятельности и социальных инвестиций в категорию A (лучшая практика) и завоевала сразу три награды в конкурсе социальных программ в разных номинациях. СУЭК стала одной из первых отечественных компаний, получивших официальный статус партнера Национальных проектов.