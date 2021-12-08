«Старт года»: Private Banking Россельхозбанка победил в премии SPEAR’S

Организаторы признали РСХБ Private Banking победителем в номинации «Старт года».

- Мы благодарим организаторов премии за высокую оценку нашей работы. Оценив потенциал рынка, наш опыт и клиентскую базу, мы поняли, что готовы предложить интересные продукты. Помимо традиционных банковских услуг, Россельхозбанк предлагает состоятельным клиентам брокерское обслуживание и доверительное управление. Банк предоставляет доступ к российским и зарубежным фондовым площадкам для совершения сделок с ценными бумагами, а также помогает сформировать инвестиционный портфель из числа наиболее доходных финансовых инструментов, - прокомментировала директор департамента по работе с частным капиталом Россельхозбанка Наталья Капинос.

Россельхозбанк активно развивал сеть обслуживания крупного частного капитала в 2021 году. Также открыл офисы в Москве и Санкт-Петербурге. Банк развивает сервисы Private Banking по принципу LifeStyle (стиль жизни). Эта модель направлена на реализацию сервиса, который объединяет собственных экспертов РСХБ и надежных партнеров - поставщиков лучших продуктов и услуг, представленных на российском рынке.

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