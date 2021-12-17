Выходные в Кузбассе будут снежными

Кузбассовцев ждет не самая лучшая погода для прогулок. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ближайшие выходные кузбассовцев ждет не самая лучшая для прогулок погода: снежная и ветреная. А после короткого потепления, которое принесет метели и гололедицу, регион вновь накроет волна холода.

Так согласно прогнозу синоптиков Кемеровского гидрометцентра, в пятницу, 17 декабря, днем будет -1… -6 градусов. При этом порывы юго-западного ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

В субботу, 18 декабря, будет еще теплее: ночью -4… -9 градусов, днем - 0… -5 градусов. При этом на улице пойдет снег.

Холодать начнет уже в воскресенье, 19 декабря. И хотя ночью на большей части Кузбасса еще будет -4… -9 градусов, кое-где температура опустится до -14. Днем: -1… -6 градусов, местами до -12 градусов. Ветер утихомирится до 3-8 метров в секунду, снег и метели сохранятся.

В понедельник, 20 декабря, в ночное время температура упадет до -13… -18 местами до -25 градусов. Днем термометры покажут -10… -15 градусов. Ветер уже северо-западный станет еще слабее, и осадков уже не ожидается.