«Зарплата договорная»: в Кемерове ищут испытателя унитазов весом не менее 120 кило

Фото: Архив "КП" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кемерове на одном из сайтов по поиску работы появилась необычная вакансия «Испытатель унитазов». Пользователи соцсетей восприняли объявление как пиар-ход компании, однако «Комсомолка» выяснила, что тестировщик унитазов действительно требуется.

В вакансии сказано, что компания, занимающаяся дизайном интерьеров, ищет человека, который смог бы испытать на прочность системы инсталляций и подвесные унитазы и снять этот процесс на видео. Требования к соискателю простые: опрятный внешний вид, мобильность в рамках города, а также большой вес. Компании требуется человек не менее 120 килограммов. Чем больше - тем лучше.

Фото: сайт hh.ru

Руководитель организации Семен Шейкин пояснил «Комсомолке», что в последнее время от клиентов очень часто стали поступать вопросы о прочности подвесных унитазов. Компания решила посадить на унитаз большого, тяжелого человека, чтобы наглядно показать, что сантехника выдерживает серьезные нагрузки. Видео планируется выложить на образовательном YouTube-канале компании, посвященному дизайну интерьера и ремонту.

За два дня работодатель получил несколько десятков откликов по вакансии, правда пока идеальный испытатель унитазов так и не нашелся. Зарплата тестировщика не раскрывается. Поскольку работа будет разовая, то и оплата договорная, пояснили в компании.