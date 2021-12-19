Более 120 горняков эвакуируют из кузбасской шахты из-за пожара

На шахте имени Рубана сработали датчики задымления. Фото: пресс-служба компании "СУЭК-Кузбасс".

В воскресенье 19 декабря на шахте имени А. Д. Рубана в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области, по предварительным данным, произошел пожар. Об этом сообщили в экстренных службах.

Под землей находится более 120 человек. По данным источников в спасательных службах, в данный момент происходит вывод работников на поверхность.

В пресс-службе компании «СУЭК-Кузбасс» заявили, что открытого огня в шахте не было, произошло самонагревание пласта. Сработали датчики температуры и угарного газа. В настстоящее время на шахте ввели в действие план по ликвидации аварий

Информации о пострадавших на данный момент нет. Данные уточняются.

Прокуратурой Кемеровской области уже организована проверка законодательства об охране труда и промышленной безопасности в связи с происшествием на шахте имени А.Д. Рубана.

Напомним, что 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошел взрыв. В общей сложности авария унесла жизни 51 человека: это 46 шахтеров и 5 горноспасателей.