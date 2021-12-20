Лютые морозы краешком заглянут в Кузбасс

Столбики термометров будут опускаться до - 25 градусов. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Декабрь 2021 года в Кузбассе совсем не оправдывает свое старинное народное название «студень» и продолжает баловать наш регион нетипичной для себя погодой. Хотя на этой неделе он все же и проявит свой морозный характер. Но понижение температуры до -25 градусов ожидается лишь по ночам и только в некоторых территориях. Основной же температурный фон в темное время суток будет колебаться от -12... -17 до -13... -18 градусов. Днем же погода по-прежнему будет похожа на сибирское предзимье, чем на зиму.

Пожалуй, только вторник, 21 декабря, станет исключением: в этот день столбики термометров покажут -13... - 18 градусов, но лишь по северной и центральной части Кузбасса, на юге ожидается до -3… -8 градусов. При этом юго-восточный ветер будет слабым, хотя и с порывами до 12 метров в секунду, а местами возможен еще и умеренный снег.

В среду, 22 декабря, ожидается -8... -13, местами до -20 градусов. Ветер стихнет до 2 - 7 метров в секунду, осадков не предвидится.

Днем в четверг, 23 декабря, будет на пару градусов теплее, всего -6... -11, местами до -16, а в последний рабочий день недели незначительно похолодает - до -7... -12 градусов, местами возможно до -17 градусов. Ветер останется южным и слабым, осадков не ожидается.