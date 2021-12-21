Губернатор Кузбасса попал в ДТП на трассе

Архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

Во вторник утром в Кузбассе произошло ДТП с участием автомобиля, в котором находился губернатор Сергей Цивилев. Сначала об этом сообщили очевидцы с места событий, позже информацию подтвердили в пресс-службе главы региона.

- Сегодня в 09.00 на трассе Кемерово - Новокузнецк в районе поселка Карагайла произошло ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, - рассказали в ведомстве.

Сообщается, что Сергей Цивилев ехал в Прокопьевск на встречу с семьями погибших горняков шахты «Листвяжная».

Сколько человек было в микроавтобусе губернатора неизвестно, но уточняется, что все участники аварии находятся в сознании, на место прибыли медики. По данным пресс-службы АПК, Сергей Цивилев не пострадал.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.