Снос частного сектора: глава Кемерова рассказал порядок выкупа домов у жителей

Илья Середюк сообщил, как будет проходить выкуп домов в частном секторе в Центральном и Заводском районах Кемерова. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Илья Середюк 22 декабря во время брифинга рассказал журналистам, как будет проходить выкуп домов в частном секторе в Центральном и Заводском районах Кемерова. В перспективе на месте частного сектора в районе Знаменского собора появятся современные микрорайоны, дороги, тротуары, велодорожки, линии освещения, а также общественный транспорт. Построят сети тепло-, электро-, водоснабжения и канализации.

Выкупят более 400 земельных участков

Под строительство вдоль улиц Сибиряков-Гвардейцев, Гагарина, Искитимской Набережной выкупят более 400 земельных участков, которыми владеют 700 человек. Илья Середюк отметил, что с каждым жителем планируют провести личную встречу на уровне «не меньше заместителя главы города». В сложных ситуациях глава города готов лично принимать участие. Мэр уточнил, что каждой семье адресно помогут приобрести жилье, организуют бесплатные консультации юристов.

- Уже начались встречи с жителями домов, которые планируется выкупить. С каждым работаем индивидуально, учитываем предложения и пожелания, - рассказал глава Кемерова.

Каждому собственнику жилья выплатят рыночную стоимость земельного участка, дома, всех надворных построек, многолетних зеленых насаждений, а также оплатят услуги риэлтора, расходы на регистрацию недвижимости и сам переезд.

- В расчет оценщика включается: рыночная стоимость земельного участка, стоимость дома - причем оценщик оценивает и уровень ремонта, и качество жилья. То есть если человек поставил недавно пластиковые окна, сделал ремонт - это все будет учитываться. В стоимость выкупа входит стоимость надворных построек и даже оценщик считает количество зеленых насаждений, - рассказал мэр во время брифинга.

Для консультирования жителей выкупаемых домов создали колл-центр, жители могут задать интересующие вопросы специалистами по номеру 36-23-21 с 9.00 до 17.00 в будни. Также с января 2022 года заработает общественная приемная в помещении Центра поддержки предпринимательства на улице 9 Января, 12. Оценку стоимости имущества, подлежащего выкупу ориентировочно, проведут до февраля 2022 года. Начать строительные работы предполагают в 2023 году.

- Город будет оказывать переезжающим семьям любую помощь. Мы не допустим, чтобы кто-то остался без жилья, - уточнил мэр Кемерова.

Фото: Администрация города Кемерово.

Улица Соборная будет продлена до ФПК

После того как снесут частный сектор, изменят и дорожную сеть. Мэр отметил, что планируют продлить улицу Соборную до ФПК - до той развязки, которая несколько лет назад связала ФПК с районом Южным.

- Для того чтобы мы не выезжали с ФПК через Южный, либо по улице Каменской, через горлышко 9 Января, мы хотим реализовать долгожданный для кемеровчан проект соединения улицы Соборной с проспектом Молодежный и выйти на Южный,- сообщил Илья Середюк.

Как изменится улица Сибиряков-Гвардейцев

В ходе брифинга Илья Середюк объяснил преимущества сноса частных домов. Он отметил, что улицу Сибиряков-Гвардейцев планируют расширить, в настоящее время она обладает четырьмя полосами движения. Есть проблемы с ливневой канализацией, а также почти на 100% изношены трамвайные пути. Кроме того, мэр обратил внимание на тротуар, который из-за отсутствия ограждения может быть опасен для пешеходов.

- Это шесть полос автомобильного движения, посередине трамвай. Это тротуар, зелень, велодорожка, новое освещение, технический тротуар. Мы сохраняем трамвай, занимаясь реконструкцией. А в нижней части мы разложили все необходимые коммуникации с учетом их охранных зон. Здесь теплотрасса, ливневка, здесь кабели для электроснабжения, - Илья Середюк рассказал, как будет выглядеть участок улицы Сибиряков-Гвардейцев.

Появится наземное метро

Илья Середюк рассказал, что в Кемерове в результате реновации части Центрального и Заводского района появится наземное метро.

- Мы предполагаем реконструкцию улицы Сибиряков-Гвардейцев, в том числе реконструкцию трамвайного полотна до разворотного кольца бывшего завода «Химволокно». Мы хотим реконструировать трамвайную инфраструктуру таким образом, чтобы позиционировать наш будущий трамвай как наземное скоростное метро, - уточнил глава Кемерова.

Также мэр добавил, что от разворотного кольца «Химволокна» до улицы Соборной хотят попробовать создать рельсы, которые позволят идти трамваю бесшумно. Кроме того, планируют соединить трамвайной линией Южный и Соборную улицу.

Как частный сектор влияет на экологию

Илья Середюк рассказал, что в настоящее время влияет на загрязнение воздуха в Кемерове. Глава выделил три основных фактора: промышленность, транспорт и частный сектор.

- Частный сектор, который в самых низких слоях атмосферы, буквально на нашем уровне, выбрасывает без фильтров продукты горения и не только угля, а полиэтилена и всего бытового мусора. Проезжаешь по улице Гагарина, едешь по ФПК и тут же видишь, откуда эти выбросы, - добавил глава города.