Новый год с «Оливьешечкой» и праздничный концерт: как интересно провести выходные в Кемерове

Уникальный праздничный проект с говорящим названием «Оливьешечка». Фото: Кузбасский центр искусств.

«Оливьешечка» ждет гостей

Отрываемся в преддверии Нового года на уникальном праздничном проекте.

Для всех, кто верит в сказку, в Деда Мороза, живую елочку и в то, что все заветные желания обязательно сбываются, если действительно этого захотеть, Кузбасский центр искусств подготовил уникальный праздничный проект с говорящим названием «Оливьешечка».

По словам самих организаторов, «Оливьешечка» - это синтез современного искусства, традиционных ценностей и позитивных смыслов, раскрытие темы Нового года через мастер-классы, визуальные паттерны, музыку, танцы и перформансы.

Гостей ждут мультимедийный Снежный городок, новогодний квест, интерактивные инсталляции «Снежинка» и «Снежный куб», перформативный спектакль «Зимняя сказка Ежика и Медвежонка», Chill-зона с новогодними мультфильмами, фотозона с живой елкой и веселым Дедом Морозом! А еще школа танцев от Евгения Муравьева, веселые новогодние конкурсы от Снеговиков, а в финале - танцы, целая бетономешалка салата «Оливье» и встреча Нового года с Дедом Морозом и Снегурочкой!

На «Оливьешечке» ждут всех, кто хотя бы иногда любит выпустить на волю своего внутреннего ребенка! Организаторы гарантируют, что каждый из гостей найдет для себя что-нибудь интересное на этом событии.

Кузбасский центр искусств

ул. Дзержинского, 6, т.: (3842) 75-07-88

25 декабря, начало в 18.00

Цена билетов: 500 рублей

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Большой праздничный зимний концерт «Новогодний серпантин». Фото: Музыкальный театр Кузбасса.

Новогодний серпантин

Слушаем праздничный зимний концерт.

Музыкальный театр Кузбасса приглашает кемеровчан и гостей города на большой праздничный зимний концерт «Новогодний серпантин», который сделает встречу Нового года более яркой и запоминающейся.

В этом грандиозном музыкальном вечере примут участие артисты, оркестр, хор и балет театра. Прозвучат легендарные оркестровые произведения и вокальные партии из любимых спектаклей, на сцене «встретятся» оперетта и мюзикл, музыкальная комедия и опера, а также прозвучит музыка из известных кинофильмов. Яркие, красивые, завораживающие мелодии погрузят зрителей в новогоднее волшебство. Но и это еще не все. Гостей «Новогоднего серпантина» ожидает большой музыкальный сюрприз, который создаст атмосферу праздника и отличного настроения.

Внимание, вход возможен только при наличии QR- кода. Детям и подросткам до 18 лет QR-код не требуется.

Музыкальный театр Кузбасса

пр. Советский, 52, т.: (3842) 34-83-48

26 декабря, начало в 17.00

Цена билетов: от 600 до 1000 рублей