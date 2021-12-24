Квест от Деда Мороза и путешествие с «Синим трактором»: как интересно провести выходные в Новокузнецке

В «Кузнецкой крепости» открылась резиденция Деда Мороза. Фото: музей-заповедник «Кузнецкая крепость».

Крепость Деда Мороза

Идем в гости к сказочному волшебнику за символом Нового года.

В «Кузнецкой крепости» открылась резиденция Деда Мороза, посетить которую могут все желающие. Сказочные персонажи вместе со Снегурочкой встретят гостей на территории Крепости, а затем пригласят погостить в новогодней Резиденции у Дедушки Мороза: поиграть, повеселиться, зарядиться новогодним настроением, а еще поучаствовать в конкурсах, разгадать загадки, пройти испытания.

Кроме того, в Резиденции Деда Мороза спрятан один из семи символов Нового года, который можно найти в рамках общегородского квеста «Чародеи».

Кроме игровой программы гости мероприятия могут сделать эффектный кадр на территории Крепости в специально обустроенных фотозонах и побродить в «Загадочном лабиринте».

Игровая программа проходит в здании Солдатской казармы, количество мест - ограничено, поэтому необходима предварительная запись.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (3843) 36-00-92

25 и 26 декабря, начало в 12.00 и в 14.00

Цена билетов: от 500 рублей

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Добрая шоу-сказка в мягком плюшевом формате. Фото: продюсерский центр «Колизей».

Путешествие с «Синим трактором»

Ведем детей на интерактивное представление

В Новокузнецк приезжает «Синий трактор», которого любят все дети! А кто не любит - тот просто еще не видел этих добрых, забавных мультфильмов с шуточными песнями, которые потом поет вся семья.

Маленьких зрителей ждет добрая шоу-сказка в мягком плюшевом формате. Главный герой Синий Трактор гулял и потерялся. Его новые друзья - Профессор, Девочка Маша и Мальчик Петя - отправляются в полные приключения путешествие, чтобы найти его дом. В этой сказке нет злодеев - дети будут танцевать, смеяться и радоваться полностью позитивному представлению. Сидеть не придется: много интерактива в каждом номере шоу позволяет веселиться на всю катушку, рядом со своим местом. Никаких границ между сценой и залом!

Все зрители тотально погружаются в действие, веселье доходит до дальних рядов благодаря специальному игровому реквизиту. Каждый ребенок почувствует себя важным и незаменимым. Запомнится ребятам и простой, понятный сюжет, состоящий из сменяющих друг друга музыкальных игр, в которых участвует весь зал.

Театр металлургов

Театральный проезд, 6, т.: (3843) 74 73-49.

26 декабря, начало в 11.00

Цена билетов: от 600 до 1400 рублей