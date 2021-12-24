Привилегии для новичков клуба Ситилинк

Фото: пресс-служба Ситилинк.

Особый партнерский статус и бонусы дадут при регистрации организации и оформлении заказа по 31 декабря 2021 года.

От ИП до корпораций

С каждым месяцем в России растет количество покупателей, предпочитающих приобретать товары во всемирной паутине. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, российский рынок в этой сфере показал самый мощный рывок на мировом уровне и вырос на 58% по итогам 2020 года, составив 2,7 триллиона рублей, а число заказов достигло 830 миллионов. По прогнозам исследователей, к 2024 году он вырастет еще на 34%.

Фото: пресс-служба Ситилинк.

При этом на дистанционный заказ товаров переходят и многие юридические лица. Корпоративным клиентам Ситилинк предлагает выгодные условия по лизингу IT-оборудования, техники и мебели с гибким графиком погашения платежей и экономии на налоге на прибыль.

Для тех же, кто еще не работал с Ситилинком, предлагаются особенные условия для начала сотрудничества.

Так, новые клиенты смогут начать работу с компанией сразу в статусе Platinum, который обеспечивает самые привлекательные условия для совершения покупок, и дополнительно получить 5% с каждого заказа за период акции, которая продлится по 31 декабря 2021 года.

Фото: пресс-служба Ситилинк.

Кешбэк будет начисляться в виде бонусов на счет в «Личном кабинете» клиента. Для их получения во время оформления заказа необходимо ввести промокод CASHBACK12.

- Главное преимущество для корпоративных клиентов в работе с Ситилинком - возможность сэкономить средства за счет специальных клубных цен, и время - благодаря автоматизированному сервису и широкому ассортименту товаров на нашем сайте, где можно найти почти все, начиная от бытовой техники и электроники до мебельных аксессуаров и канцелярских товаров. На сегодняшний день мы предлагаем порядка 90 000 наименований товаров от 1000 мировых брендов и ассортимент продолжает расширяться, - рассказывает Алексей Бреев, руководитель отдела корпоративных продаж в Новосибирске. - Есть у нас и дополнительные услуги - например, установка программного обеспечения. А еще, став членом клуба Ситилинк клиенты получают возможность резервировать товары и быстрое оформление заказа. Кроме того, за каждым закрепляется персональный менеджер, с которым можно решить любые вопросы. Мы готовы работать с любыми юридическими лицами, независимо от численности и бюджета организации - среди наших партнеров есть крупные корпорации и индивидуальные предприниматели, администрации разного уровня и парикмахерские, школы, детские сады, медучреждения. Наша задача - помочь подобрать все необходимое для обеспечения бсперебойной работы организации. Бонусы, особый статус и кешбэк призваны помочь будущим партнерам решить свои задачи с выгодой и в короткие сроки. При оформлении крупных партий товара у клиента получается уже существенная экономия.

Фото: пресс-служба Ситилинк.

Индивидуальный подход

Ситилинк сегодня предлагает около 1000 брендов от ведущих мировых производителей и 90 000 тысяч наименований товаров. Заказать их корпоративные клиенты могут разными способами - лично посетив магазин, в интернете - через «Личный кабинет», диалоговый интерфейс в Telegram, или с помощью персонального менеджера.

Большинство клиентов Ситилинка оценили удобство «Личного кабинета» в котором можно самостоятельно зарегистрировать свою компанию, быстро собрать заказ, отслеживать статус, оперативно совершить дозакуп необходимых позиций, найти наиболее выгодное предложение в соответствии со своим бюджетом.

Фото: пресс-служба Ситилинк.

Много почитателей нашел и электронный документооборот на сайте, который позволяет клиентам компании в пару кликов отправлять и получать юридически значимые электронные документы онлайн. Доступ к ним в любое удобное время сокращает затраты за счет снижения почтовых расходов и экономит время заказчика.

Справка КП:

Ситилинк на российском рынке работает с 2008 года. В инфраструктуре компании интернет-магазин citilink.ru, 1000 магазинов и пунктов выдачи заказов 360 городах. В продуктовом портфеле - компьютерная, цифровая, бытовая техника, а также множество других категорий товаров, включая садовую, автомобильную технику, офисную мебель, канцелярию и многое другое. В портфеле услуг есть и дополнительные сервисы - сборка техники, установка ПО и другие сервисы.