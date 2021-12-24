Слушатели второго потока «Школы фермера» в Кузбассе получили дипломы

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

24 декабря в Кузбасской ГСХА прошло торжественное закрытие второй волны федерального проекта «Школа фермера», направленного на создание эффективного фермерского бизнеса «с нуля» и повышение квалификации уже действующих предпринимателей. Программа реализуется при поддержке Россельхозбанка, Кузбасской сельхозакадемии и Министерства сельского хозяйства РФ.

Для второго потока обучения были выбраны востребованные и перспективные для регионального АПК направления: «Управление трансформацией предприятия молочного скотоводства» и «Организация и управление мясным скотоводством». Обучение длилось два месяца, за это время 28 слушателей «Школы фермера» получили новые знания на лекционных и семинарских занятиях, посетили производственные площадки интеграторов проекта, где активно перенимали опыт лучших специалистов предприятий-бенчмаркингов ведущих сельскохозяйственных производителей.

В состав экзаменационной комиссии по защите итоговых аттестационных проектов вошли министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов, директор Кемеровского филиала Россельхозбанка Виктор Кобзев и врио ректора Кузбасской ГСХА Екатерина Ижмулкина. Они отметили большую значимость вклада фермерских хозяйств в развитие отрасли АПК в регионе и высокий уровень подготовленных перспективных бизнес-проектов, выразив надежду на то, что все они будут реализованы в Кузбассе в ближайшее время.

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

- Проект «Школа фермера» в Кузбасской ГСХА зарекомендовал себя как качественная образовательная площадка, помогающая фермерам Кемеровской области развивать свои производства с опорой на науку и применение современных подходов. Уже сегодня наши выпускники делают большие успехи в бизнесе и получают на реализацию своих проектов поддержку от Минсельхоза России и Россельхозбанка. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом, обучающий проект для сельхозпредпринимателей будет развиваться, - прокомментировала врио ректора академии Екатерина Ижмулкина.

- Благодаря федеральной программе «Школа фермера» начинающие и действующие фермеры региона получили знания о финансовой грамотности, прогнозировании и планировании на предприятии, цифровых технологиях в агробизнесе. Получив диплом о профессиональной переподготовке на право ведения нового вида деятельности, выпускник образовательного проекта сможет применить полученные знания в развитие своего действующего бизнеса или воплотить новые проекты в агробизнесе Кузбасса. Они смогут создать новые КФХ, которые могут стать основным элементом товаропроизводящей цепочки в качестве поставщиков для крупных предприятий, - прокомментировал директор Кемеровского филиала Россельхозбанка Виктор Кобзев.

«Школа фермера» - это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров с целью теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства.

Слушатели приобретают теоретическую подготовку, изучая правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга; знакомятся с новейшими агротехнологиями; проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами. А завершается курс защитой бизнес-планов.

Общая продолжительность курса - до трёх месяцев. Выпускники получают дипломы государственного образца от вузов-участников проекта и возможность участвовать в конкурсном отборе на получение мер поддержки от Минсельхоза России. Обучение финансируется Россельхозбанком.

С сентября 2020 года Россельхозбанк открыл «Школу фермера» в 50 регионах страны.

Партнерский материал.

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