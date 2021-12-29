«Привет из Хогвартса»: жители Кемерова заметили в городе сову

Птица устроилась на ветке возле остановки «городская ГИБДД» Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

Жители Кемерова заметили в городе сову - птица устроилась на ветке дерева возле остановки «городская ГИБДД» на проспекте Октябрьском и давала себя фотографировать многочисленным прохожим.

Горожане признали в птице длиннохвостую неясыть и начали гадать, как она оказалась в Кемерове. Одни посчитали, что сова прилетела под Новый год передать привет из Хогвартса. Другие высказали мнение, что эти птицы раньше жили у Томи, однако с застройкой территории на Притомском проспекте лишились своего дома.

Горожане признали в птице длиннохвостую неясыть Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

Как оказалось на самом деле, длиннохвостая неясыть не гнездуется в черте города, однако зимой ее появление среди людей не редкость. Как рассказала «Комсомолке» руководитель ветеринарного центра КемГУ, заведующая кафедрой ветеринарии, волонтер Центра помощи диким и экзотическим животным, орнитолог Светлана Яковлева, в зимнее время года для этих птиц характерна миграция в места, где больше корма. В городе, на очищенных от снега дорогах, неясыти проще увидеть и поймать мышей и других мелких грызунов, которыми она питается.

- Зимой увидеть такую птицу в Кемерове - это нормальное явление, - пояснила специалист.

Сова не представляет никакой опасности для окружающих, а вот сама она может повергнуться нападению ворон (они группой окрикивают более крупных хищников) либо столкнуться с опасными городским реалиями. По словам эксперта, у неясыти отличное зрение, однако отражающие поверхности дезориентируют ее, поэтому птица может врезаться в стекла машины и окна домов.