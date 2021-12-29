Первый за Уралом экодук введут в эксплуатацию вместе с обходом Кемерова

Место для экодука выбирали специалисты департамента охраны объектов животного мира Кузбасса. Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.

Обход Кемерова станет первой за Уралом трассой со специальным переходом для животных - экодуком, по которому обитатели леса смогут спокойно пересекать автодорогу. В Европе такие сооружения появились еще в середине 1950-х годов, а в России их начали строить не так давно: первый биопереход появился в 2016 году в Калужской области.

Стоимость возведения экодука в Кузбассе, по предварительным оценкам, обойдется, в 400 миллионов рублей. Несмотря на дороговизну строительства, польза от него во много раз превосходит денежные затраты: животные продолжат спокойно ходить по своим миграционным путям, но риск встречи с лосем на проезжей части сводится к минимуму, что позволит избежать ДТП, опасных как для животных, так и для людей.

- Экодук - это по сути, железобетонный мост, который будет покрыт почти метровым слоем плодородной почвы. Готовый грунт засеют многолетними травами, высадят кустарники и деревья, а также установят шумозащитные ограждения. Длина экодука составит 78 метров, а ширина - 50 метров, - рассказал «КП»-Кемерово» главный инженер компании «Кузбассдорфондпроект» Алексей Простов.

Место для экодука выбирали специалисты департамента охраны объектов животного мира Кузбасса. Поэтому предполагается, что пользоваться новым сооружением станут и лоси, и косули, медведи, зайцы, и другие животные: максимально замаскированный под естественный ландшафт и закрытый плотными кустарниками переход должен стать для них привлекательным. В эксплуатацию экодук введут одновременно с дорогой в обход Кемерова, движение на которой надеются открыть уже в 2025 году.