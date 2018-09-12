2018-09-12T07:48:55+03:00
Происшествия

Двое мужчин погибли в ДТП на трассе Томск – Мариинск

Их автомобиль слетел в кювет и перевернулся
Екатерина БОРМОТОВА
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Водитель не справился с управлением во время обгонаВодитель не справился с управлением во время обгонаФото: Игорь НОВИКОВ
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В Кузбассе на 73-м километре автодороги ТомскМариинск перевернулся автомобиль. В результате аварии погибли двое мужчин из Томской области.

Предварительно установлено, что 42-летний водитель Mitsubishi, совершая обгон, не справился с управлением, в результате чего иномарка слетела в кювет и перевернулась. Жертвами аварии стали водитель и его 32-летний пассажир, житель Томска, сообщили в ГИБДД Кузбасса.

В обстоятельствах смертельной аварии разбираются правоохранительные органы.

Госавтоинспекция региона призывает водителей соблюдать ПДД, предписания дорожных знаков, боковой интервал и дистанцию.

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