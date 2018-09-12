Жителей Кемерова попросят рассказать о качестве их жизни
Среди жителей Кемерова проведут опрос о качестве их жизни. Статистическим обследованием займется Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области.
Так, с 15 по 29 сентября специалисты проведут комплексное наблюдение условий жизни населения Кемерова. Они планируют получить информацию, которая отразит фактические условия жизнедеятельности российских семей и их потребности в обеспечении безопасной и благоприятной среды обитания, здорового образа жизни и развития детей.
С 20 сентября по 5 октября будет проводиться выборочное наблюдение факторов, которые влияют на состояние здоровья населения.
Сотрудники Росстата буду опрашивать членов домохозяйств лично по месту их проживания.
– Интервьюер будет иметь при себе удостоверение Федеральной службы государственной статистики, паспорт и светоотражающий браслет с надписью: «Росстат», – рассказали в кемеровской мэрии.