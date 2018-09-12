Житель Кузбасса выиграл в лотерею 13,8 миллиона рублей

12 Сент. 13:31 2018-09-12T13:31:41+03:00

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Житель Кемеровской области выиграл в лотерею более 13,8 миллиона рублей. Часть выигрыша кузбассовец планирует потратить на покупку квартиры сыну.

Розыгрыш состоялся 30 августа. Мужчина рассказал, что о выигрыше он узнал из SMS.

– О выигрыше я узнал из SMS. Сразу почувствовал, что выиграл серьезную сумму. Но когда увидел 13 миллионов, просто обомлел. Позвонил сыну и маме. Она, кстати, до сих пор не может поверить, что так бывает, – процитировали счастливчика из Кемеровской области в пресс-службе «Гослото».

По данным издания «МедиаКузбасс», счастливчика зовут Вадим Апарин. И этот выигрыш – не первый в его семье. В розыгрышах любил участвовать отец Вадима, которому в 1977 году посчастливилось выиграть пять тысяч рублей – сумма по тем временам тоже не маленькая.

Часть выигрыша новоиспеченный кузбасский миллионер планирует потратить на покупку квартиры для сына. Как распорядиться остальной суммой, счастливчик обсудит с родными на семейном совете.

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