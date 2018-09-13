В Новокузнецке готовятся снести более 100 домов

13 Сент. 06:14 2018-09-13T06:14:25+03:00

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В Новокузнецке под снос пойдут более 100 аварийных домов. Работы должны быть завершены до конца ноября.

Городские власти планирует снести 106 построек, которые признаны аварийными до 2012 года. Строительный мусор вывезут на полигон, площадки будут расчищены. По данным «Ново-ТВ», все работы планируется завершить до конца ноября. Как отметил заместитель главы города по ЖКХ Антон Черемнов, в этих домах уже демонтированы окна, крыши и так далее.

Власти уже провели первый этап по отбору подрядчиков. 20 сентября уже может быть заключен контракт на снос зданий.