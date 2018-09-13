Солист Limp Bizkit разводится с уроженкой Кузбасса

13 Сент. 07:06 2018-09-13T08:43:58+03:00

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Создатель и солист группы Limp Bizkit Фред Дерст разводится с уроженкой Кузбасса Ксенией Берязевой. Пара пока никак не комментирует расставание.

Известно, что Ксения Берязева, родилась в Прокопьевске, а затем переехала в Крым. В 2012 году она тайно вышла замуж за Фреда Дерста. В 2015 году во время тура музыканта по России они вместе с ним выходила на сцену в футболке с надписью «Russia». В этом же году основатель Limp Bizkit даже хотел получить российское гражданство.

Несколько дней назад СМИ облетела новость разводе музыканта и уроженки Кузбасса, которая работает визажистом и обслуживает звезд шоу-бизнеса. Пока неизвестно, что случилось между супругами. Фред Дерст уже удалили все совместные фото с Берязевой из соцсетей.

Фото: страница Ксении в соцсети

Фред Дерст – американский певец и основатель рэп-рок-группы Limp Bizkit. Группа была образованная в 1994 году в городе Джэксонвилл, штат Флорида. Команда стала известна благодаря агрессивной манерой исполнения Фреда, жесткой тематикой песен и эффектными концертами. Группа три раза номинировалась на премию «Грэмми». Их альбомы разошлись по миру 55 миллионами копий.

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