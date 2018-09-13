Трое пострадали: В Кемерове ВАЗ протаранил остановку с людьми

13 Сент. 15:46 2018-09-13T16:31:29+03:00

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В Кемерове водитель ВАЗа протаранил остановку с людьми на Кузнецком проспекте. Пострадали две женщины и водитель автомобиля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/668689" frameborder="0"></iframe> ВАЗ влетел в автобусную остановку. Пострадали 3 человека..

Авария произошла в четверг около 18:00. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением и врезался в остановку, где стояли люди. В результате наезда пострадали две женщины, которые ждали транспорт, и водитель автомобиля. Врачи доставили их в больницу с травмами различной степени тяжести.

После ДТП место сразу же прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа МВД.

– В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, – отметили в ГУ МВД по Кемеровской области.