Трое пострадали: В Кемерове ВАЗ протаранил остановку с людьми
В Кемерове водитель ВАЗа протаранил остановку с людьми на Кузнецком проспекте. Пострадали две женщины и водитель автомобиля.
ВАЗ влетел в автобусную остановку. Пострадали 3 человека..
Авария произошла в четверг около 18:00. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением и врезался в остановку, где стояли люди. В результате наезда пострадали две женщины, которые ждали транспорт, и водитель автомобиля. Врачи доставили их в больницу с травмами различной степени тяжести.
После ДТП место сразу же прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа МВД.
– В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, – отметили в ГУ МВД по Кемеровской области.
Фото: "ВКонтакте"/Регион-42