В Кузбассе появились мошенники с удостоверениями «Водоканала»

14 Сент. 04:05 2018-09-14T04:05:31+03:00

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В Кузбассе мошенники с удостоверениями «Водоканала» обманывают пожилых людей. Аферисты рассказывают пенсионерам о плохом качестве воды и навязывают покупку фильтра.

В ресурсоснабжающие организации Кузбасса стали звонить жители, в основном пожилые, и рассказывать о специалистах «Водоканала», которые ходят по квартирам и рассказывают о плохом качестве воды. После такой лекции они предлагают купить фильтр высшей очистки. Теперь обманутые пенсионеры звонят в управляющие компании и просят вернуть деньги.

В областном департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса, отмечают, что кузбассовцы столкнулись с мошенниками, которые показывают фальшивые удостоверения.

– Если в вашу квартиру постучались незнакомцы, которые представляются работниками коммунальной или жилищной организации, обязательно запишите их фамилии, должности, организацию. Сделайте звонок в управляющую компанию, чтобы уточнить: действительно такие специалисты работают и были направлены к вам, — советуют в департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области.