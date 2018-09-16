Илья Середюк рассказал о ремонте набережной Кировского района

16 Сент. 12:40 2018-09-16T12:40:14+03:00

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Мэр Кемерова Илья Середюк проинспектировал ход ремонта набережной Кировского района. О результатах осмотра градоначальник написал на своей странице в социальной сети.

«Вышли на новый этап – приступили к укладке тротуарной плитки. Работа идет динамично, уже вырисовывается единая картина. На месте решили ряд важных вопросов: обновление газонов, зеленых насаждений, набор элементов детской площадки, которая обязательно там должна быть», – написал Середюк.

Фото: Личная страница Ильи Середюка "ВКонтакте"

Мэр обратил внимание, что с появлением на набережной нового асфальта на ней стали кататься роллеры.

Отметим, что после ремонта на набережной должны появиться игровые и спортивные площадки, памп-трек и две велопарковки. Кроме того, здесь обустроят велодорожку длиной 750 метров.

Кроме набережной, в Кировском районе Кемерова в этом году отремонтируют 11 дворов.