Илья Середюк рассказал о ремонте набережной Кировского района
Мэр Кемерова Илья Середюк проинспектировал ход ремонта набережной Кировского района. О результатах осмотра градоначальник написал на своей странице в социальной сети.
«Вышли на новый этап – приступили к укладке тротуарной плитки. Работа идет динамично, уже вырисовывается единая картина. На месте решили ряд важных вопросов: обновление газонов, зеленых насаждений, набор элементов детской площадки, которая обязательно там должна быть», – написал Середюк.
Фото: Личная страница Ильи Середюка "ВКонтакте"
Мэр обратил внимание, что с появлением на набережной нового асфальта на ней стали кататься роллеры.
Отметим, что после ремонта на набережной должны появиться игровые и спортивные площадки, памп-трек и две велопарковки. Кроме того, здесь обустроят велодорожку длиной 750 метров.
Кроме набережной, в Кировском районе Кемерова в этом году отремонтируют 11 дворов.