2018-09-17T13:53:31+03:00
Общество

448 миллионов: В Кемерове продают ТРЦ «Аврора»

Торговый центр не работает с апреля этого года
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: УФССП по Кемеровской областиФото: УФССП по Кемеровской области
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В Кемерове на торги выставили закрытый ТРЦ «Аврора». Начальная цена лота составила 448, 7 миллиона рублей.

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, здание на торги выставил конкурсный управляющий ООО «Аквамаркет» Дмитрий Плотницкий. Торговый центр находится на проспекте Московский, 19. Площадь здания составляет 16626 квадратных метров, площадь земельного участка – 5502 квадратных метра. Шаг аукциона составляет 10 процентов от начальной цены. Заявки на участие в торгах будут приниматься до 23 октября.

Напомним, что ТРЦ «Аврора» был закрыт в апреле 2018 года из-за нарушений требований пожарной безопасности.

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